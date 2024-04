Aufstellungen: Rapid ohne Kapitän Burgstaller gegen Sturm

Der SK Rapid muss im Schlagerspiel der 27. Runde gegen den Sturm Graz auf Kapitän Guido Burgstaller verzichten. Der Angreifer laboriert an Hüftproblemen und fällt daher aus.

Marco Grüll rückt bei den Grün-Weißen in die Sturmspitze, Youngster Ismail Seydi erhält dafür erstmals eine Chance von Beginn auf dem Flügel. Im verletzungsgeplagten Abwehrzentrum rückt Neraysho Kasanwirjo an die Seite von Maximilian Hofmann.

Beim SK Sturm gibt es im Vergleich zum 3:1-Sieg in Hartberg eine Änderung: Seedy Jatta stürmt in vorderster Front an der Seite von Mika Biereth und verdrängt William Böving auf die Bank.

Sturm Graz gegen SK Rapid ab 19 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass!

Die Aufstellungen im Überblick

Bild: GEPA