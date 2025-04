Aufstellungen: So starten Arsenal und PSG ins Halbfinale

Halbfinale in der Champions League – Das sind die Aufstellungen von Arsenal und PSG.

Die UEFA Champions League geht in die heiße Phase! Im ersten von zwei Halbfinal-Duellen trifft der FC Arsenal auf Paris Saint-Germain. Die „Gunners“ hatten im Viertelfinale Titelverteidiger Real Madrid ausgeschaltet, während PSG sich knapp gegen Aston Villa durchsetzte.

Das Duell zwischen den Londonern und den Parisern gab es bereits in der Gruppenphase, damals setzte sich Arsenal mit 2:0 durch. Nun geht es für die beiden Teams um den Einzug ins Finale der Königsklasse. Das Hinspiel findet im Londoner Emirates Stadium statt – und ist ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen (streame die Champions League mit Sky X live!).

Mit diesen Aufstellungen starten Arsenal und PSG ins Halbfinal-Hinspiel:

Aufstellungen: So starten Arsenal und PSG

Für die Gastgeber aus London geht es um den ersten Finaleinzug in der UEFA Champions League seit 2006. Paris Saint-Germain stand das letzte Mal 2020 im Endspiel. Beide Teams verloren ihre letzten Finalspiele in der Königsklasse und konnten den Titel in ihrer Vereinsgeschichte noch nie gewinnen.

Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch im Parc de Princes in Paris statt (21:00 Uhr).

Bild: Imago