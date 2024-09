Aufstellungen: So starten der GAK und Altach

Aufstellungen: Am Sonntag steht in der ADMIRAL Bundesliga statt drei nur eine Partie der 6. Runde auf dem Programm. So starten der GAK und Altach ins einzige Spiel am heutigen Tag.

Mit Hartberg gegen Tirol und Austria Wien gegen Sturm Graz mussten zwei Spiele aufgrund der schlechten Wetterlage in Österreich abgesagt. werden. Nachdem gestern erste Überprüfungen in Wien für eine Austragung gesprochen haben, mussten nach dem Salzburg-Spiel gegen Klagenfurt auch die beiden Sonntagspartien verschoben werden. Starke Regenfälle in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten ein Bespielen der Plätze in Wien Favoriten und Hartberg unmöglich gemacht.

Beim SCR Altach steht Ammar Helac erstmals in einem Pflichtspiel zwischen den Pfosten. Der etatmäßige Stammkeeper Dejan Stojanovic erwartet die Geburt seines Kindes und ist deswegen in Vorarlberg geblieben.

Die Aufstellungen zum Bundesliga-Sonntag

So startet der GAK

Mit dieser Mannschaft tritt der SCR Altach in Graz an

Bild: GEPA