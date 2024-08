Aufstellungen: So starten der GAK und Salzburg zum Saisonauftakt

Aufstellungen: Aufsteiger GAK und Vizemeister Red Bull Salzburg eröffnen die Saison 2024/25 in der ADMIRAL Bundesliga.

Ganze 13 Meistertitel hat Red Bull Salzburg gewonnen, seitdem sich der GAK aus der Bundesliga verabschieden musste. Es ist schon eine Weile her, genau genommen 17 Jahre und 74 Tage, als die Anhänger der „Rotjacken“ ihr Team zuletzt in Österreichs höchster Spielklasse anfeuern durften. Die schier ewige Sehnsucht nach Erstklassigkeit nimmt am Freitag (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) ein Ende, wenn die Grazer Salzburg zum Eröffnungsspiel der 51. Bundesliga-Saison empfangen.

Diese Mannschaften schicken GAK-Coach Gernot Messner und Salzburgs Pepijn Lijnders auf das Feld.

