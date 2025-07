Die Hälfte der ADMIRAL Bundesliga startet heute in der ersten ÖFB-Cup-Runde in die Pflichtspielsaison – Die Aufstellungen der Erstligisten in der Übersicht.

Um 18:00 geht es für Aufsteiger SV Ried in Parndorf los. Zeitgleich startet auch Titelverteidiger WAC gegen die die SPG Wallern/Marienkirchen in den Bewerb.

Eine Stunde später (19:00) trifft der GAK auswärts auf den FC Dornbirn. Um 19:30 starten auch die WSG Tirol in Traiskirchen und Blau-Weiß Linz beim SK Treibach in den Bewerb.

Abgeschlossen wird der erste Cup-Spieltag mit dem Auswärtsspiel von Meister Sturm Graz bei Bischofshofen.

Die Aufstellungen der Bundesliga-Klubs im ÖFB-Cup

SV Ried (vs. SC-ESV Parndorf)

WAC (vs. SPG Wallern/Marienkirchen)

GAK (vs. FC Dornbirn)

WSG Tirol (vs. FCM Traiskirchen)

Blau-Weiß Linz (vs. SK Treibach)

Bilder: GEPA