Aufstellungen: So starten Blau-Weiß Linz und WSG Tirol

Am Bundesliga-Samstag stehen in der Qualifikationsgruppe drei Partien auf dem Programm. Am Nachmittag gab es die zwei Partien zwischen dem WAC und Ried sowie Altach vs. GAK.

Das Abendspiel um 19:30 Uhr bestreiten Blau-Weiß Linz und die WSG Tirol. Die Linzer geraten immer weiter unter Druck und müssen anfangen zu punkten, wenn der Abstieg noch vermieden werden soll.

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Die Aufstellungen im Überblick:

Blau-Weiß Linz – WSG Tirol (ab 19:00/Sky Sport Austria 1)

Wolfsberger AC – SV Ried (Sky Sport Austria 2)

SCR Altach – Grazer AK (Sky Sport Austria 3)

Blau-Weiß Linz – WSG Tirol (ab 19:00/Sky Sport Austria 1)

Aufstellungen folgen um 18:30 Uhr!

Beitragsbild: GEPA