Aufstellungen: So starten die Teams in den Qualigruppen-Samstag

Am Bundesliga-Samstag stehen in der Qualifikationsgruppe zwei Partien auf dem Programm. Die WSG Tirol empfängt im Krisenduell den WAC – beide Mannschaften warten im Finaldurchgang noch auf ihren ersten Sieg. Zugleich empfängt der GAK Schlusslicht Blau-Weiß Linz.

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Die Aufstellungen im Überblick:

WSG Tirol – Wolfsberger AC (Sky Sport Austria 2)

Grazer AK – Blau-Weiß Linz (Sky Sport Austria 3)

Bild: GEPA