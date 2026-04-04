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Aufstellungen: So starten die Teams in den Bundesliga-Samstag
ADMIRAL Bundesliga

Aufstellungen: So starten die Teams in den Qualigruppen-Samstag

Am Bundesliga-Samstag stehen in der Qualifikationsgruppe zwei Partien auf dem Programm. Die WSG Tirol empfängt im Krisenduell den WAC – beide Mannschaften warten im Finaldurchgang noch auf ihren ersten Sieg. Zugleich empfängt der GAK Schlusslicht Blau-Weiß Linz. 

Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky Sport Austria – streame jetzt mit Sky X!

Die Aufstellungen im Überblick:

WSG Tirol – Wolfsberger AC (Sky Sport Austria 2)

 

Grazer AK – Blau-Weiß Linz (Sky Sport Austria 3)

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Bild: GEPA