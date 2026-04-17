Aufstellungen: So starten GAK & Ried in die 27. Runde

Zum Auftakt der 27. Runde in der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem GAK und der SV Ried.

Der GAK setzt im ersten Spiel des Doppels gegen die SV Ried in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga auf seine Heimstärke. Die Grazer peilen in Liebenau ihren vierten Heimsieg in Folge an.

GAK vs. SV Ried ab 19:00 live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!

Die Aufstellungen im Überblick:

GAK vs. SV Ried (ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1)

Beitragsbild: GEPA