Aufstellungen: So starten Molde und Galatasaray ins CL-Playoff-Hinspiel

Wer schnappt sich die letzten Tickets für die UEFA Champions League? Molde FK bekommt es heute mit dem türkischen Meister Galatasaray Istanbul zu tun. Im Playoff-Hinspiel in Norwegen stehen sich folgende Formationen gegenüber.

Aufstellung Molde

In den Play-off Spielen werden die letzten begehrten Plätze für die Gruppenphase der UEFA Champions League vergeben. Sky Sport Austria zeigt alle Hin- und Rückspiele live – streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass.

Aufstellung Galatasaray

Heute warten insgesamt drei Play-off-Spiele auf die Sky Seher:innen. Der SC Braga empfängt Panathinaikos, Molde FK bekommt es mit Galatasaray Istanbul zu tun und die Young Boys Bern müssen in Israel gegen Maccabi Haifa bestehen. Alle Spiele werden live als Einzelspiel und in der Original Sky Konferenz ausgestrahlt – streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass.

Die Entscheidungen fallen dann eine Woche später am Dienstag, den 29. August, und am Mittwoch, 30. August. Sky zeigt auch alle Rückspiele der Play-offs um die UEFA Champions League-Gruppenphase live als Einzelspiel sowie in der Original Sky Konferenz.

Bild: Imago