Das sind die Aufstellungen des SK Rapid und des LASK im Rückspiel des Europacup-Playoffs der ADMIRAL Bundesliga.

Für den SK Rapid und den LASK geht es heute im finalen Spiel dieser Bundesliga-Saison um den Einzug in den Europacup. Die Linzer gehen mit einem 3:1-Vorsprung aus dem Hinspiel in die Partie in Wien Hütteldorf. Während das Team von Trainer Maximilian Ritscher also mit einer angenehmen Ausgangslage ins Spiel startet, muss die Mannschaft von Stefan Kulovits mit einem enttäuschenden Saisonfinish rechnen.

Der Sieger des Duells startet in der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Conference League.

Aufstellungen: So starten Rapid und der LASK

Das ist die Startelf von Rapid

Mit dieser Mannschaft geht der LASK ins Spiel

