Aufstellungen: So starten Rapid und Salzburg in den Europacup-Donnerstag

Am heutigen Donnerstag sind insgesamt gleich drei österreichische Bundesligisten im Europacup-Einsatz.

Um 18:45 Uhr geht es für den FC Salzburg in der UEFA Europa League gegen Ferencvaros Budapest – der SK Rapid trifft zur selben Zeit in der UEFA Conference League auf Fiorentina – beide Spiele seht ihr live bei Sky Sport Austria – sei mit Sky Stream live dabei! Um 21 Uhr trifft dann der amtierende Meister Sturm Graz in der Europa League auf Celtic Glasgow.

So stellen die Trainer Peter Stöger bzw. Thomas Letsch für ihre jeweiligen Duelle auf:

Aufstellung SK Rapid

Aufstellung Fiorentina

Aufstellung FC Salzburg

(Red.) / Bild: GEPA