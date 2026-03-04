Aufstellungen: So starten Salzburg und Altach ins Cup-Halbfinale

Fast vier Jahre nach ihrem bisher letzten Cup-Triumph sind Salzburgs Fußballer heiß auf die Rückeroberung der Trophäe.

Vorletzte Hürde auf dem Weg zum zehnten Pokaltitel ist am heutigen Mittwoch in Wals-Siezenheim mit Altach aber ein gefährlicher Außenseiter, der „richtig gut“ ins Jahr 2026 startete, wie Salzburg-Coach Daniel Beichler betonte. Für Altach, das noch nie in einem Cup-Endspiel stand, bietet sich eine historische Möglichkeit. Hier gibt es die Aufstellungen der beiden Teams im Überblick:

FC Red Bull Salzburg

SCR Altach

(Red./APA) / Bild: GEPA