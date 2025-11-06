Aufstellungen: So starten Salzburg und Rapid in den Europacup-Donnerstag
Am heutigen Donnerstag sind insgesamt gleich drei österreichische Bundesligisten im Europacup-Einsatz.
Um 18:45 Uhr trifft der FC Salzburg in der UEFA Europa League auf die Go Ahead Eagles – der SK Rapid bekommt es um 21:00 Uhr in der UEFA Conference League mit Universitatea Craiova zu tun.
Außerdem empfängt der amtierende Meister Sturm Graz um 18:45 Uhr in der Europa League den Premier-League-Klub Nottingham Forest.
Aufstellung FC Salzburg
Aufstellung SK Rapid
(Red.) Foto: GEPA