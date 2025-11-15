Aufstellungen: So startet das ÖFB-Team auf Zypern

Das ÖFB-Team möchte auf Zypern den nächsten Schritt in Richtung WM-Endrunde 2026 machen – mit diesen Aufstellungen starten die beiden Teams.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft geht mit Marko Arnautovic, Xaver Schlager und Kevin Danso ins WM-Qualifikationsspiel in Limassol gegen Zypern. Kapitän Arnautovic agiert als Spitze, Schlager gemeinsam mit Nicolas Seiwald im Zentrum, weshalb Konrad Laimer die Rolle als Linksverteidiger einnimmt.

Anstelle des gesperrten David Alaba setzt Teamchef Ralf Rangnick auf Kevin Danso in der Innenverteidigung.

Aufstellungen: So starten Österreich und Zypern

Das ist die Startelf der ÖFB-Auswahl

Diese Mannschaft läuft für Zypern auf

