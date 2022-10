Mit dem FC Chelsea gastiert am Dienstagabend ein großer Name in Salzburg (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria & Sky Sport UHD – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Die Elf von Trainer Matthias Jaissle ist in der Köngsklasse nach vier Spielen allerdings noch ungeschlagen und will auch gegen die Blues überraschen. Mit diesen Aufstellungen gehen die Mannschaften ins Spiel.

Die Aufstellung von Salzburg

Die Aufstellung von Chelsea

Bild: GEPA