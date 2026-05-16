Aufstellungen zur 32. Runde: So starten BW Linz und GAK im Abstiegsgipfel
Die 32. Bundesliga-Runde in der Qualifikationsgruppe verspricht nochmals Hochspannung im Kampf um den Klassenerhalt.
Blau-Weiß Linz und der GAK machen im direkten Duell den Abstieg unter sich aus. Außerdem empfängt der WAC die WSG Tirol und der Qualigruppen-Erste Ried ist in Altach zu Gast. Die Aufstellungen aller Teams im Überblick.
Die Entscheidung im Abstiegskampf ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria und im Stream mit Sky X!
Blau-Weiß Linz – Grazer AK (live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2)
SCR Altach – SV Ried (live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3)
Wolfsberger AC – WSG Tirol (live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4)
Bild: GEPA