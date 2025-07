Aufstieg gegen Brann: Salzburg fixiert Europacup-Ligaphase

Salzburg spielt im kommenden Herbst fix in einer europäischen Ligaphase! Durch das 1:1 im Rückspiel gegen Brann Bergen stiegen die Salzburger mit einem Gesamtscore von 5:2 in die 3. Qualifikationsrunde der Champions League auf. Dort trifft die Letsch-Elf kommende Woche auf Belgiens Vizemeister Club Brügge. Bei einem Out gäbe es einen Platz in der Ligaphase der Europa League.

Nach dem 4:1-Hinspielsieg in Norwegen reichte den Salzburgern am Mittwochabend im Rückspiel vor eigenen Publikum ein. Den frühen Schock durch Emil Kornvig (3.) steckte Salzburg schnell weg und kam durch Maurits Kjaergaard (6.) postwendend zum Ausgleich.

Salzburg verschlief den Start vor 11.949 Zuschauern, geriet schon nach weniger als drei gespielten Minuten durch einen Treffer von Emil Kornvig in Rückstand. Da Maurits Kjaergaard (6.) wenig später via Freistoß traf, war der Rückschlag schnell weggesteckt. In der Folge kontrollierten die Gastgeber das Geschehen bei besten Platzbedingungen. Die Salzburger traten erstmals am neu verlegten Rasen auf, auch der Unterbau wurde komplett saniert.

Vier Änderungen in Salzburg-Startelf

Salzburg-Trainer Thomas Letsch setzte auf jene Akteure, die im Hinspiel einen 0:1-Pausenrückstand gedreht hatten, das ergab vier Änderungen im Vergleich zum Beginn in Norwegen. Mit Karim Onisiwo und Yorbe Vertessen startete ein neues Sturm-Duo anstelle von Adam Daghim und Edmund Baidoo.

Im Mittelfeld vertrat Sota Kitano den kurz vor einem Transfer zu Ajax Amsterdam stehenden Oscar Gloukh. Der Israeli stand nicht mehr im Aufgebot. „Ein Transfer steht kurz vor dem Abschluss, deshalb haben wir alle entschieden, dass er nicht dabei ist. Es war zu erwarten, jetzt ist es soweit“, erläuterte Letsch.

Die zweite Mittelfeldänderung betraf Maurits Kjaergaard, der für Mamady Diambou in die Startelf rückte. Die Norweger waren gegenüber dem Hinspiel personell unverändert, diesmal legten sie noch früher vor. Nach einem Ballverlust lief Kornvig lange auf die Salzburg-Abwehr zu, wurde nicht attackiert und traf aus fast 20 Metern ins Eck. Die postwendende Antwort folgte durch einen Freistoßtreffer, bei Kjaergaards‘ Schuss ins Tormanneck sah Mathias Dyngeland nicht gut aus.

Onisiwo-Treffer zählt wegen Abseits nicht

Tor Nummer zwei lag danach mehrmals in der Luft. Gloukh-Ersatzmann Kitano zeigte eine starke erste Hälfte, setzte eine Hereingabe drüber (14.). Einen abgefälschten Vertessen-Schuss (16.) konnte Dyngeland genauso parieren wie einen Freistoß von Kjaergaard (29.) sowie einen weiteren Abschluss des Dänen (35.). Der folgende Abstauber-Treffer von Onisiwo zählte zurecht wegen Abseits nicht. Zudem schoss Kitano nach einem starken Lauf deutlich daneben (42.).

Nach Wiederbeginn setzte starker Regen ein, chancentechnisch war wenig los. Viele Fouls schlichen sich ein, zahlreiche Gelbe Karten (insgesamt elf) waren die Folge. Alexander Schlager musste sich nur bei einem Soltvedt-Freistoß auszeichnen (68.). Sonst begnügten sich die Gastgeber mit dem Verwalten des Gesamtresultates, auch deshalb gab es vereinzelt Pfiffe vom Publikum. Unter dem Strich konnten die zuletzt im ÖFB-Cup bei Union Dietach mit 4:0 siegreich gebliebenen Salzburger trotz des verpassten Siegs mit der Generalprobe für den Ligastart zufrieden sein. Am Samstag geht es ins Innviertel zu Aufsteiger SV Ried (ab 19 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X).

Salzburg fix in EL-Ligaphase dabei

Selbst bei einem Scheitern in der 3. CL-Qualirunde gegen Brügge würden die Mozartstädter schon jetzt fix in der Ligaphase der Europa League antreten. Den Salzburgern spielen die UEFA-Regularien in die Karten: Die „Roten Bullen“ befinden sich als österreichischer Vizemeister auf dem sogenannten Liga-Weg. Die Verliererteams des Liga-Weges steigen bei einem Aus in der 3. CL-Qualirunde direkt in die Ligaphase der Europa League um.

Die Verlierer des Champions-Weges müssen hingegen noch ins Europa-League-Playoff, wodurch auch noch der Gang in die drittklassige Conference-League-Ligaphase drohen könnte.

(APA)/Bild: GEPA