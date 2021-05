Aufstiegscoach Pacult mit Klagenfurt “zurecht in der Bundesliga”

via

via Sky Sport Austria

Neuer Meilenstein für den einstigen Rapid-Meistercoach: Peter Pacult hat sich mit Austria Klagenfurt den Aufstieg in die tipico Bundesliga gesichert. Nach dem 1:0-Sieg im Relegations-Rückspiel gab der Betreuer einen Einblick in seine Zukunftspläne.

“Ein Riesenkompliment der Mannschaft. Man hat zum Schluss gesehen, dass wir am allerletzten Zylinder gelaufen sind. Die Mannschaft hat sich von Anfang bis zum Ende gewehrt, Hochachtung”, lobte Pacult sein Team. Der Verein aus der Kärntner Landeshauptstadt sei nun “zurecht in der Bundesliga, Austria Klagenfurt steht dort, wo es hingehört.”

Einem Verbleib in Klagenfurt dürfte nach dem Aufstieg nichts mehr im Wege stehen: “Ich weiß, was in meinem Vertag drinnen steht und das genügt. Es wäre eine große Überraschung, wenn es nicht weitergeht.”

Pacult über Ljubicic-Foul: “Hoffe, dass ihm das nie passiert”

Getrübt wurde die Stimmung nur vom schweren Foul des St. Pöltener Profis Robert Ljubicic an Austria-Stürmer Markus Pink: “Ich hoffe für ihn, dass ihm das nie passiert. Es war fahrlässig, ich hoffe, dass die Liga reagiert, es kann nicht abgetan sein mit einem Spiel Sperre.”