Aufstockung der 2. Deutschen Bundesliga? Dresden in Gesprächen mit DFL

Nach dem sportlichen Abstieg befindet sich Dynamo Dresden mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Gesprächen über einen möglichen Verbleib in der 2. Bundesliga.

Dynamo Dresden will sich offenbar nicht mit dem Abstieg in die 3. Liga abfinden und fordert eine Aufstockung der 2. Bundesliga. Ein Dynamo-Sprecher hat gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, dass man sich mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) schon in Gesprächen befindet.

Neun Spiele in 28 Tagen für Dynamo

Dresden sieht sich durch den Neustart nach der Coronapause benachteiligt. Die Mannschaft musste wegen mehrerer positiver Coronatests in die Quarantäne. Das geballte Programm im Anschluss mit neun Spielen in 28 Tagen sei eine gravierende Wettbewerbsverzerrung gewesen. Eine von Dynamo beauftragte Anwaltskanzlei soll ein Gutachten mit der Möglichkeit einer Klage erstellt haben.

Dresden-Trainer Markus Kauczinski befürwortet mögliche rechtliche Schritte wegen eventueller Wettbewerbs-Verzerrung:

Dresden und der SV Wehen-Wiesbaden waren am Ende der Saison die sportlichen Absteiger aus der 2. Bundesliga.

