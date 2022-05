French-Open-Auftakt: Thiem startet am Sonntag gegen Dellien

via

Sky Sport Austria

Früher kann man nicht in die French Open starten: Dominic Thiem, der zweifache Finalist in Roland Garros, beginnt sein neuntes Pariser Grand-Slam-Turnier am Sonntag, dem ersten Turniertag, um 11.00 Uhr gegen den Bolivianer Hugo Dellien (ATP-87.).

Angesetzt wurde der Ex-US-Open-Sieger als erste Partie auf Court Simonne-Mathieu, dem drittgrößten Platz. Qualifikant Sebastian Ofner spielt im dritten Match nach 11.00 Uhr gegen Alexander Zverev (GER-3). Der Steirer darf ob seines prominenten Gegners auf den zweitgrößten Platz, den Court Suzanne Lenglen, wo er nach einem Frauen-Match und einer Männer-Partie angesetzt ist.

(APA) / Bild: Imago