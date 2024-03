LASK gegen Salzburg heute live & exklusiv auf Sky

LASK – Red Bull Salzburg ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Franky Schiemer als Experte beim Topspiel am Samstag

Mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen

Meister Salzburg will auswärts in Linz vorlegen und die Tabellenführung verteidigen. Kann der LASK den Serienmeister am Samstag in der letzten Runde des Grunddurchgangs ärgern?

Die Antwort darauf gibt es ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Zuseher:innen dürfen sich beim Topspiel auf den ehemaligen Salzburg-Verteidiger und Co-Trainer Franky Schiemer freuen, der das Match als Experte analysieren wird.

Die 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 09. März 2024

16:30 Uhr:

LASK – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Experte: Franky Schiemer

Sonntag, 10. März 2024

16:00 Uhr:

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FK Austria Wien – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

RZ Pellets WAC – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

SC Austria Lustenau – FC Blau Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1