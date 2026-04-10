Auftakt der 26. Runde: So starten Salzburg & LASK ins Spitzenspiel

Zum Auftakt der 26. Runde in der ADMIRAL Bundesliga kommt es direkt zu einem Spitzenspiel. Der Tabellenzweite Red Bull Salzburg empfängt den LASK.

Beide Teams stehen bei 22 Punkten und haben somit vier Zähler Rückstand auf den ersten Platz. Im Rennen um die Meisterkrone ist also ein Sieg für beide Mannschaften Pflicht.

Red Bull Salzburg vs. LASK ab 19:00 live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!

Die Aufstellungen im Überblick:

Red Bull Salzburg vs. LASK (ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1)

Beitragsbild: GEPA