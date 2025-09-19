Auftakt in Baku: Norris schlägt Piastri

Die McLaren-Piloten haben ein möglicherweise historisches Formel-1-Wochenende mit einer souveränen Vorstellung eröffnet. Lando Norris und Oscar Piastri setzten im ersten freien Training zum Großen Preis von Aserbaidschan die Bestzeiten, Norris distanzierte den Titelrivalen dabei um drei Zehntelsekunden. Gemeinsam können beide ihren Rennstall im Rennen am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) bereits zum Team-Weltmeister krönen, sieben Rennen vor Saisonschluss hat es das in der Formel-1-Geschichte noch nie gegeben.

Erster Verfolger der McLaren auf dem Stadtkurs in Baku war am Freitagvormittag Charles Leclerc im Ferrari, der bereits eine halbe Sekunde zurücklag. Weltmeister Max Verstappen, der zuletzt mit seinem Sieg in Monza beeindruckt hatte, kam als Siebter nur recht langsam ins Wochenende. Der Red-Bull-Pilot lag dabei ausnahmsweise hinter seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda (6.). Nico Hülkenberg wurde im Sauber Zwölfter und landete damit direkt vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im zweiten Ferrari.

Norris braucht in Baku ein gutes Ergebnis, um im WM-Kampf wieder Druck auf Piastri auszuüben, der Rückstand beträgt 31 Punkte. Eine Entscheidung kann es indes schon mit Blick auf die Teamwertung geben: Holt McLaren neun Punkte mehr als Ferrari und verliert gleichzeitig keine Zähler auf Mercedes und Red Bull, dann ist die Entscheidung bereits gefallen. Im vergangenen Jahr gewann McLaren die Teamkrone erst beim Saisonfinale in Abu Dhabi.

