Auftakt in Conference League: So startet Rapid bei Lech Posen

Für den SK Rapid startet am heutigen Donnerstag (18:45 Uhr) beim polnischen Meister Lech Posen die zweite Saison in der Ligaphase der UEFA Conference League.

Durch den Viertelfinaleinzug bei der Premiere ist die Erwartungshaltung bei den Wienern keine geringe. Sie treten im mehr als 40.000 Zuschauer fassenden Poznan Stadium aber nicht mit dem größten Selbstvertrauen an, gab es doch zuletzt mit der 1:3-Niederlage im Derby gegen die Austria einen Rückschlag.

„Die Spieler haben ihre Wunden geleckt und sind bereit für das Spiel“, betonte Rapid-Trainer Peter Stöger. In Polen setzt der 59-Jährige auf folgende Startelf.

Die Aufstellung des SK Rapid:

Aufstellung Lech Posen:

Bild: GEPA