Auftakt-Überraschung: Altach gewinnt beim WAC

Der WAC, in der Vorsaison fast Doublesieger, hat in der ADMIRAL Bundesliga einen veritablen Fehlstart hingelegt.

In der ersten Runde am Samstag kassierten die Wolfsberger zuhause eine durchaus verdiente 0:2-(0:0)-Niederlage gegen Außenseiter Altach und gehen damit auch ohne Mutinjektion in die Europa-League-Qualifikation am Donnerstag bei PAOK Thessaloniki.

Ousmane Diawara (72.) und Alexander Gorgon (84.) sorgten in einer über weite Strecken flotten und offenen Partie für einen unerwarteten Sieg, der den Vorarlbergern den ersten Liga-Auftaktsieg seit acht Jahren bescherte.

Die Altacher, die in der Vorsaison erst in der letzten Runde den Klassenerhalt geschafft hatten, präsentierten sich im regnerischen Lavanttal keinesfalls als Abstiegskandidat. Den Vorarlbergern gehörte die Anfangsphase, in der Nikolas Polster bei einer Topchance von Vesel Demaku die Null festhielt (7.). Wenig später war auch der WAC-Tormann geschlagen, Nicolas Wimmer klärte den zu langsam rollenden Schuss von Diawara aber problemlos vor der Linie (17.).

WAC über weite Strecken ideenlos

Die Hausherren brauchten etwas, wurden ab der 20. Minute aber dominanter. Altach-Goalie Dejan Stojanovic musste bei einem harmlosen Schuss von Pink zugreifen (21.), kurz darauf wurde Dejan Zukic in höchster Not vom Ball getrennt (23.). Wieder hatte der WAC Glück, dass kurz vor der Pause eine abgefälschte Ouedraogo-Flanke an die Stange prallte (42.). Schnell ging es dann freilich auch in die andere Richtung, der vom LASK gekommene Marco Sulzner verfehlte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das lange Eck nur hauchdünn (45.+1).

Die Kärntner drängten auch nach Wiederbeginn auf die Führung. Der eingewechselte Simon Piesinger verlängerte einen Zukic-Schuss gefährlich, verpasste das Ziel (56.). Dann aber schlief die bis dahin flotte Partie etwas ein, die Altacher Führung zu Beginn der Schlussphase kam dementsprechend überraschend. Diawara schloss einen schnellen Angriff nach Assist von Marlon Mustapha allein vor Polster souverän mit einem Flachschuss ab.

Kreative Impulse in der meist harmlosen und ungenauen WAC-Offensive konnte auch der eingewechselte Neuzugang Donis Avdijaj keine beisteuern. Im Gegenteil sorgte ein anderer Joker für die Vorentscheidung. Alexander Gorgon machte nach Ballgewinn im Mittelfeld und Vorlage von Mustapha den Sack zu. Polster musste gegen Yann Massombo sogar das 0:3 verhindern (95.).

Die Tore:

Tor – 0:1 Ousmane Diawara (72.)

Tor – 0:2 Alexander Gorgon (84.)

(APA/Red.)

Bild: GEPA