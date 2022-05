Auftaktmatch beim ATP Masters in Rom: Thiem gegen Fognini am Montag live & exklusiv bei Sky

Das Auftaktmatch von Dominic Thiem gegen den Italiener Fabio Fognini morgen nicht vor 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Sky Sport Austria zeigt alle Spiele von Dominic Thiem beim ATP Turnier in Rom live

Streame den ganzen Sport von Sky mit dem Sky X Traumpass

Das nächste Kapitel der Rückkehr von Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem wird in Rom geschrieben: der US-Open-Champion trifft zum Auftakt des ATP Masters auf Lokalmatador Fabio Fognini.

Nach dem Aus in der ersten Runde in Madrid gegen den zweifachen Wimbledon-Sieger Andy Murray visiert Thiem gegen den italienischen Routinier den ersten Sieg im Jahr 2022 an. Der erste Auftritt von Dominic Thiem beim Turnier in der italienischen Hauptstadt ist morgen nicht vor 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Bild: Imago