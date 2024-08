Eze-Traumtor aberkannt: Auftaktniederlage für Glasners Crystal Palace

Crystal Palace, das Team von Coach Oliver Glasner muss sich in Runde 1 der Premier League dem FC Brentford mit 1:2 geschlagen geben.

Mbeumo bringt die „Bees“ in Minute 29 in Führung, der Ausgleich für die Glasner-Elf fällt dann durch ein Pinnock-Eigentor (57.). Den entscheidenden Treffer für Brentford erzielt Wissa in der 76. Minute.

In Minute 26 wurde ein Traumfreistoß zum vermeintlichen 1:0 für Crystal Palace durch Eze aberkannt. Am zweiten Spieltag empfängt Crystal Palace in der Heimat West Ham United.

Glasner: “Wir sind noch nicht ganz dort, wo wir hin wollen“

Der Freistoß von Eze zur vermeintlichen Führung:

Bild: Imago