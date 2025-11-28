Auftaktniederlage für Österreich in WM-Qualifikation

Österreichs Basketball-Männer sind am Freitag mit einer Niederlage in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2027 (Gruppe F) gestartet. Die ÖBV-Auswahl verlor in Gdynia (Gdingen) gegen den EM-Sechsten Polen nach einer über weite Strecken starken Leistung 78:90 (39:43). Sylven Landesberg (20) und Erol Ersek (19) waren die besten Werfer beim Debüt des Kroaten Aramis Naglic als rot-weiß-roter Cheftrainer.

Die Österreicher ließen sich von einem frühen 2:14-Rückstand nicht beirren und machten in der Folge beim 19. der FIBA-Weltrangliste eine gute Figur. Zur Pause war das Duell praktisch offen. Letztlich setzten sich die favorisierten Gastgeber erst Ende des dritten bzw. Anfang des vierten Abschnitts vorentscheidend ab. Einen 8:0-Lauf des EM-Sechsten auf 71:60 konnte das ÖBV-Team, das über 40 Minuten mit einer starken Dreipunktequote von 48,3 Prozent (14/29) aufwartete, nicht mehr kontern. Im 15. Aufeinandertreffen der beiden Nationen setzte es somit die zwölfte Niederlage für Rot-Weiß-Rot.

Am Montag gegen Lettland

Am Montag (20.20 Uhr) empfangen die Österreicher in der Sport Arena Wien die Auswahl Lettlands. Die Balten, Nummer elf der Weltrangliste, verloren zum Auftakt gegen die Niederlande überraschend 78:86. Die Qualifikation zur WM 2027 wird in zwei Phasen gespielt. Aus der ersten Hauptrunde steigen die drei bestplatzierten Teams jeder Gruppe auf. Dann geht es um die WM-Tickets.

