Auftaktsieg: Al-Jazira zieht in Klub-WM-Viertelfinale ein

via

via Sky Sport Austria

Al-Jazira Club aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist souverän ins Viertelfinale der Klub-WM eingezogen.

Gegen AS Pirae aus Tahiti gewannen die favorisierten Gastgeber 4:1 (3:0), nun geht es in der nächsten Runde am Sonntag gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien. Pirae, ein Amateurklub aus Französisch-Polynesien, war als Vertreter Ozeaniens bestimmt worden, nachdem der eigentlich qualifizierte Auckland City FC aus Neuseeland seine Teilnahme wegen der Corona-Pandemie abgesagt hatte.

Zayed Al Ameri (5.), Ahmed Al Attas (25.), Milos Kosanovic (41.) und Abdoulay Diaby (63.) trafen für Al-Jazira. Die Gäste jubelten zwischenzeitlich über ein Eigentor von Mohammed Rabii (48.).

CL-Sieger Chelsea startet im Halbfinale

Top-Favorit bei der Klub-WM ist der FC Chelsea mit Teammanager und Welttrainer Thomas Tuchel. Der Champions-League-Sieger greift erst im Halbfinale am Mittwoch ins Geschehen ein und trifft dann auf Al-Jazira oder Al-Hilal.

(SID).

Beitragsbild: Imago.