PSG-Erfolg in Horrorgruppe! Mbappe leitet Sieg gegen Dortmund ein

Paris Saint-Germain ist aufgrund eines 2:0-Erfolgs über Borussia Dortmund nach der ersten Runde vorerst Tabellenführer der diesjährigen CL-Horrorgruppe F.

Die Franzosen schnürten Dortmund in der ersten Hälfte ein, brauchten aber einen von Niklas Süle verschuldeten Handelfmeter, um in Führung zu gehen. Kylian Mbappé verwertete präzise. Der Österreicher-Beitrag war da schon in Behandlung. Marcel Sabitzer schied im ersten CL-Spiel für den BVB bereits nach zwölf Minuten und einem Griff an die Adduktoren aus. Der frühere Dortmunder Achraf Hakimi besorgte das 2:0 (58.).

Die Tore im Video:

1:0 – Mbappe

2:0 – Hakimi

