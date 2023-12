Aufwärmen vor CL-Duell gegen Benfica: Die Bodycams bei Dedic und Schlager

Am letzten Spieltag der Gruppenphase hat es in der UEFA Champions League eine interessante Premiere gegeben: Salzburg-Keeper Alexander Schlager und Verteidiger Amar Dedic haben vor dem CL-Duell gegen Benfica mit Bodycams aufgewärmt.

Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Die Kameras liefern Bilder, die es so zuvor so noch nie gegeben hat. Dedic und Schlager waren europaweit die ersten Spieler in der Königsklasse, welche für diese speziellen Aufnahmen sorgten.

