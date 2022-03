Augsburg gewinnt Kellerduell gegen Bielefeld

Der FC Augsburg hat nach drei sieglosen Runden in der deutschen Fußball-Bundesliga endlich wieder einmal drei Punkte eingefahren. Österreichs Teamstürmer Michael Gregoritsch und Co. behielten am Freitagabend zum Auftakt der 25. Runde bei Arminia Bielefeld mit 1:0 die Oberhand und setzten sich samt vorläufigem Sprung auf Tabellenrang 14 drei Punkte vom Relegationsrang ab. Bielefeld hat einen Zähler weniger auf dem Konto und fiel auf Rang 15 zurück.

Auf dem Relegationsplatz befindet sich aktuell Hertha BSC, die Berliner treffen am Samstag auf Eintracht Frankfurt. Zum Matchwinner für Augsburg wurde Daniel Caligiuri (50.). Gregoritsch hatte vor der Pause eine gute Kopfballchance ausgelassen und spielte durch. Bei den Bielefeldern stand Patrick Wimmer in der Startelf und durfte bis zur 67. Minute mitwirken. Seine Landsleute Alessandro Schöpf und Manuel Prietl kamen nicht zum Zug.