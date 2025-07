Augsburg verlängert mit Ex-Lustenau-Leihgabe

Der deutsche Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Vertrag mit Henri Koudossou vorzeitig um weitere zwei Jahre bis 2028 verlängert.

Der 25 Jahre alte Außenverteidiger hatte in der vergangenen Saison beim FCA in der Bundesliga debütiert. Zuvor war Koudossou an Austria Lustenau und ADO Den Haag verliehen gewesen.

„Henri hat sich im vergangenen Jahr seinen Platz im Kader durch gute Leistungen erarbeitet. Er hat gezeigt, dass er auch auf Bundesliga-Niveau seine Qualitäten einbringen kann. Er soll sich weiter Schritt für Schritt entwickeln“, sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

