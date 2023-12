Aujesky gewinnt Quali beim Weltcup-Auftakt

Johannes Aujesky hat am Dienstag zum Auftakt des Ski-Cross-Weltcups in Val Thorens in der Qualifikation der Männer für die Bestzeit gesorgt. Von den sieben Österreichern kamen auch Tristan Takats, Mathias Graf, Daniel Traxler, Adam Kapacher und Robert Winkler weiter. Als 40. nicht in die Top 32 schaffte es Johannes Rohrweck.

Bei den Frauen gewann die Schwedin Sandra Näslung, Vize-Weltmeisterin Katrin Ofner und Christina Födermayr kamen mit den Rängen 11 und 13 in die Top 16 des Finales. Diese Qualifikationen wurden für das Rennen am Donnerstag (13.30 Uhr) ausgetragen. Am Mittwoch gehen jene für das Freitag-Rennen (12.40) in Szene.

(APA)

Bild: GEPA