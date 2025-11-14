Aus bei den ATP Finals: Zverev scheitert an Auger-Aliassime

Enttäuschendes Ende einer enttäuschenden Saison auf der Tour: Alexander Zverev hat bei den ATP Finals in Turin das angepeilte Halbfinale verpasst.

Gegen Félix Auger-Aliassime kam Zverev nicht annähernd an seine Topform heran und verlor im entscheidenden Gruppenspiel eine Nervenschlacht mit 4:6, 6:7 (4:7).

Nach 2:07 Stunden verwandelte der Kanadier den ersten Matchball und beendete Zverevs Traum von einem versöhnlichen Jahresabschluss. Der Hamburger musste zweieinhalb Monate nach der Drittrunden-Niederlage bei den US Open die nächste bittere Pleite gegen Auger-Aliassime hinnehmen und verpasste damit sein fünftes Finals-Halbfinale. Der Sieger hingegen trifft am Samstag (nicht vor 20.30 Uhr – sei mit Sky Stream live bei den ATP-Finals dabei!) auf den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz.

Zverev bleibt damit im Jahr 2025 bei nur einem Titel auf der ATP-Tour. Im April hatte er in München triumphiert. Dennoch beendet er die Saison als Weltranglistendritter – bei der Davis-Cup-Endrunde, wo er mit dem deutschen Team am Donnerstag in Bologna auf Argentinien trifft, bleibt zudem noch die Chance auf einen Prestige-Erfolg im Mannschaftswettbewerb.

(SID) Foto: Imago