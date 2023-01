Aus bei Valencia! – Gattuso nicht mehr Trainer

Gennaro Gattusos Zeit als Trainer bei Valencia findet ein frühes Ende. Am Montagabend verkündete der La Liga-Verein das einvernehmliche Ende der Zusammenarbeit mit dem Weltmeister.

22 Spiele! Gerade so lange dauerte die Amtszeit von Gattuso als Übungsleiter beim spanischen Verein. Der 45-jährige Italiener hat es in dem halben Jahr, wo er das Team trainierte, nicht geschafft, die „Blanquinegros“ in der Spitzengruppe der La Liga-Tabelle zu etablieren. Aus wettbewerbsübergreifend 22 Pflichtspielen gab es sieben Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen, was einen mageren Punktedurchschnitt von 1,18 pro Partie ergibt. Zum Vergleich als Trainer beim SSC Napoli und AC Milan holte er jeweils 1,89 und 1,75 Punkte pro Spiel.

Der 14. Platz in der höchsten spanischen Spielklasse ist für die Ansprüche des Vereins deutlich zu wenig, weshalb die Trennung von Gattuso auch nicht vollkommen überraschend kommt, obwohl er noch am Montag das Training leitete. Nichtsdestotrotz wird laut Vereinsangaben Voro González in der nächsten Zeit den Trainerjob bei Valencia übernehmen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(Red.)/Bild: Imago