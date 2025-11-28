„Aus den letzten Spielen gelernt“ – BW Linz will gegen GAK anschreiben

Vor drei Runden noch vier Punkte vor dem GAK liegend, schaut sich BW die Konkurrenz inzwischen von unten an. Zwei Punkte fehlen den Linzern auf die Rotjacken, nach fünf Niederlagen in Folge brennt der Hut – nicht zuletzt für Coach Mitja Mörec wird es eng. Immerhin: Einen von drei Saisonsiegen, noch dazu den höchsten, feierte BW beim 3:0 gegen den GAK. „Wir wollen zeigen, dass wir aus den letzten Spielen gelernt haben“, sagte Mörec, dem Thomas Goiginger mit einer Muskelblessur fehlt.

Nach oben zeigt die Lernkurve derzeit jedenfalls beim GAK. Beim 3:1 über Altach platzte in der 12. Runde der Knoten, am vergangenen Wochenende überraschten die Grazer mit dem 2:1 bei Rapid. „Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir das Glück ein bisserl mehr erzwingen“, betonte Coach Ferdinand Feldhofer, der den verletzten Zeteny Jano vorgeben muss. „Wir sind viel gefährlicher im gegnerischen Strafraum, sind mehr in den gefährlichen Räumen.“ Daran will man anschließen. „Wir haben jetzt schon ein bisserl mehr Selbstvertrauen als davor, und das möchte ich auch sehen.“

