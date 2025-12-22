Aus Ecuador: Bayern verpflichtet Abwehr-Talent

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München sichert sich die Dienste von Virgilio Olaya.

Was Transfer-Experte Fabrizio Romano zuletzt prophezeite, kann nach Sky Sport Infos bestätigt werden. Demnach wird der 17-jährige vom SD Aucas aus Ecuador im Februar 2026 in die bayerische Landeshauptstadt wechseln und einen Vertrag über viereinhalb Jahre unterzeichnen. Der Bundesliga-Spitzenreiter setzt sich damit offenbar gegen eine breite internationale Konkurrenz durch und sichert sich die Dienste eines der vielversprechendsten Innenverteidiger-Talente Südamerikas.

Um dem jungen Ecuadorianer Spielzeit zu gewährleisten, ist eine Leihe zu einem Partnerverein aus dem Red-&-Gold-Netzwerk, das die Münchener gemeinsam mit dem Los Angeles FC installiert haben, durchaus denkbar.

(skysport.de) Foto: Imago