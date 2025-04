Aus für die Verlängerung? UEFA diskutiert über Regel-Revolution

Die UEFA diskutiert über weitere Änderungen am neuen Champions-League-Format, berichtet die Sport-Bild. Eine zentrale Idee: Die Verlängerung in den K.o.-Runden könnte abgeschafft werden – stattdessen soll bei einem Unentschieden direkt das Elfmeterschießen entscheiden. Ziel sei es, die Spieler in einem ohnehin dichten Spielplan zu entlasten.

Noch ist jedoch nichts beschlossen. Die UEFA holt derzeit Rückmeldungen von Vereinen ein. Am 30. Mai soll die Klubwettbewerbskommission über mögliche Reformvorschläge beraten. Eine Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees könnte danach folgen.

Neben der möglichen Abschaffung der Verlängerung stehen laut Sport-Bild zwei weitere Änderungen zur Diskussion:

Liga-Phase soll über Heimrecht entscheiden

Vereine, die nach der Liga-Phase unter den besten acht Mannschaften landen und sich so direkt fürs Achtelfinale qualifizieren, sollen auch in späteren Runden – also im Viertel- und Halbfinale – grundsätzlich das Rückspiel zu Hause austragen dürfen. Bisher entscheidet darüber das Los. Hintergrund: Vereine wie der FC Arsenal kritisieren, dass besser platzierte Teams in der K.o.-Phase derzeit keinen Vorteil haben und in entscheidenden Spielen auswärts antreten müssen.

Länderinterne Duelle erst ab dem Viertelfinale

Aktuell können Vereine aus dem gleichen Land bereits ab der K.o.-Phase aufeinandertreffen. So kam es in dieser Saison etwa zu den Duellen Bayern – Leverkusen oder Real – Atlético schon im Achtelfinale. Eine Rückkehr zur alten Regel, wonach solche Paarungen erst ab dem Viertelfinale möglich sind, wird erwogen.

Artikelbild: Imago