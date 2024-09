Aus für Ricciardo! RB-Team vor Fahrerwechsel

Liam Lawson soll nach dem Grand Prix von Singapur das Racing-Bulls-Cockpit von Daniel Ricciardo übernehmen. Das offenbarte Ralf Schumacher am Mittwoch gegenüber Sky.

Der 35-Jährige Daniel Ricciardo fährt wohl in Singapur (ab Freitag LIVE auf Sky Sport F1!) sein vorerst letztes Formel-1-Rennen für die Racing Bulls. Liam Lawson soll künftig der zweite Fahrer neben Yuki Tsunoda sein, offenbarte Sky-Experte Ralf Schumacher am Mittwoch.

HIGHLIGHTS | Großer Preis von Aserbaidschan | Rennen

Das Junior-Team des Red-Bull-Rennstalls, ehemals als Torro Rosso an der Startlinie, soll weiter als Talent-Förderungs-Team fungieren, was eine entscheidende Rolle in der Entscheidung für die Beförderung des 22-jährigen Testfahrers gespielt haben soll. „Ja, Red Bull Racing ist ein Juniorteam, das ist auch das, was die Konzernleitung immer gesagt hat und noch mal unterstützt hat: ‚Wir werden auf unsere jungen Fahrer setzen‘, und deshalb ergibt das auch Sinn“, so Schumacher.

Lawson ersetzte bereits in der vergangenen Saison den damals verletzten Ricciardo beim zu diesem Zeitpunkt noch unter Alpha Tauri startenden Team. Ricciardo hatte sich bei einem Unfall in Zandvoort das Handgelenk gebrochen. Bei seinen fünf Einsätzen gelang ihm in Singapur ein neunter Platz als bestes Ergebnis.

Fahrerwechsel wohl bereits im Vertrag vereinbart gewesen

Ricciardo fuhr vergangenes Wochenende als 13. über die Ziellinie. Er kommt in der laufenden Saison auf zwölf Punkte in der Gesamtwertung. Der Fahrerwechsel soll für Lawson auch „Bestandteil des Vertrages gewesen sein. Man hätte ihn sonst verloren“, sagt Schumacher. Gleichzeitig gibt er dem scheidenden Ricciardo zum Schluss noch ein paar nette Worte mit: „Es ist schade für Daniel, weil es wird ein Fahrer fehlen, der super sympathisch ist, immer ein Lächeln hat und den man gerne im Fahrerlager trifft“.

Lawson startet dementsprechend Mitte Oktober in Austin wohl zum ersten Mal in dieser Rennsaison für Racing Bulls.

(sport.sky.de/Red).

Beitragsbild: Imago.