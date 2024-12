Aus für Verstappen-Party: Zandvoort fliegt 2027 aus F1-Kalender

Aus für die Verstappen-Party: Die Formel 1 wird nur noch zwei weitere Jahre in Zandvoort fahren. Wie die Königsklasse am Mittwoch mitteilte, wurde der Vertrag des Grand Prix in den Niederlanden zwar bis 2026 verlängert, danach ist auf der Traditionsstrecke allerdings Schluss.

Der ursprüngliche Vertrag wäre 2025 ausgelaufen. „Nach vielen Diskussionen“ habe sich der Veranstalter dazu entschieden, mit dem Rennen ab 2027 „nicht mehr im Kalender zu verbleiben“. Seit 2021 war die Formel 1 nach Jahrzehnten wieder in Zandvoort zu Gast, es war auch eine Reaktion auf die enorme Popularität und den Erfolg des mittlerweile viermaligen Weltmeisters Max Verstappen.

Bislang durften die niederländischen Fans drei Heimsiege Verstappens bejubeln. 2024 musste er sich aber McLarens Lando Norris geschlagen geben.

(SID) / Artikelbild: Imago