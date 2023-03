Das Wunder bleibt aus: Freiburg scheidet gegen Juve aus

via

Der SC Freiburg hat den erhofften Einzug ins Viertelfinale der Europa League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich verlor auch das Achtelfinal-Rückspiel gegen den italienischen Traditionsklub Juventus Turin mit 0:2 (0:1) und hatte damit keine Chance auf das Weiterkommen.

Dusan Vlahovic per Handelfmeter (45.) und Federico Chiesa (90.+5) trafen für Juve, Freiburg musste nach der Gelb-Roten Karte für Manuel Gulde (44.) lange in Unterzahl spielen. Das Hinspiel vor einer Woche in Turin endete 0:1.

Vlahovic trifft vom Punkt – bitterer Platzverweis für Freiburg

Tatar nach Elfmeter für Juve empört

Chiesa stellt auf 2:0 (90+5.)

