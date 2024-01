Verrückte Stunden für Inaki Williams: Der Stürmer legte mit seinem Treffer in der Verlängerung des Cup-Viertelfinales den Grundstein für das Weiterkommen seines Clubs Athletic Bilbao gegen den Favoriten FC Barcelona. Kurios daran: 48 Stunden zuvor stand der 29-Jährige noch beim Afrika Cup in der Elfenbeinküste auf dem Feld.

Mit seiner Nation Ghana verlief der Afrika Cup nicht nach Wunsch. Nach einer 1:2-Niederlage gegen Kap Verde und einem 2:2-Remis gegen Ägypten in der Gruppenphase musste die Mannschaft rund um Williams im letzten Spiel gegen Mosambik unbedingt gewinnen, um noch Chancen auf den Aufstieg zu haben. Bis zur 90. Minute sah es mit einer 2:0-Führung auch gut für Ghana aus, doch Mosambik gelang in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter (90. + 1) und nach einer Ecke (90. + 4) noch der Ausgleich.

Das Ergebnis: Ghana schied aus, Teamchef Chris Hughton wurde entlassen und die Spieler mussten die Heimreise antreten. Im Fall von Williams ging es direkt zurück nach Bilbao. Williams stand in allen drei Spielen Ghanas beim Afrika Cup auf dem Feld, wurde jedoch zweimal als Joker in der Schlussphase eingetauscht und einmal ausgewechselt. Der Stürmer bestritt also kein Spiel über 90 Minuten.

Williams als Matchwinner gegen Barca

Auch gegen den FC Barcelona stand Williams nicht in der Startformation. Der 29-Jährige dürfte nach der über sechsstündigen Flugreise von der Elfenbeinküste zurück nach Spanien wohl die komplette Vorbereitung für das Cup-Spiel gegen den FC Barcelona verpasst haben. Dennoch kam der Stürmer in Minute 59 ins Spiel und wurde zum Matchwinner.

Nachdem sich Athletic in die Verlängerung kämpfte war es Williams, der mit seinem Führungstreffer einen großen Anteil am Aufstieg ins Cup-Halbfinale hatte (105. + 2). Sein Bruder und Mitspieler Nico Williams besorgte in der Schlussphase den Endstand (120. + 1) – nach Vorlage von Inaki.

(Red.) / Bild: Imago