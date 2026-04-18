Aus im Titelrennen? Napoli kassiert bittere Heimpleite

Die Hoffnung war klein gewesen, nun ist die Mission Titelverteidigung für den SSC Napoli in der Serie A nahezu aussichtslos.

Nach einer 0:2-Heimniederlage gegen Lazio liegen die Süditaliener bei fünf ausstehenden Runden zwölf Punkte hinter Inter Mailand. Der vor seiner Rückkehr auf den Serie-A-Thron stehende Leader hatte Cagliari am Freitag 3:0 besiegt.

Matteo Cancellieri (6.) und Toma Basic (57.) trafen für die von Ex-Napoli-Trainer Maurizio Sarri betreuten und auf Rang neun liegenden Gäste, die einen hochverdienten Erfolg einfuhren. Die drittplatzierte AC Milan könnte mit einem Sieg beim Vorletzten Hellas Verona am Sonntag nach Punkten mit Napoli gleichziehen und Juventus mit einem Heimerfolg über Bologna bis auf drei Punkte heranrücken.

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