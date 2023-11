Aus in der Quali: Enttäuschender Saisonauftak für Langlauf-Quartett

Die Langlauf-Weltcupsaison hat für das ÖSV-Team wenig berauschend begonnen.

Benjamin Moser, Michael Föttinger und Lukas Mrkonjic schieden am Freitag in Ruka im Klassik-Sprint wie Distanzspezialistin Teresa Stadlober in der Qualifikation aus.

Die im Vorfeld mit einer Verkühlung kämpfende Stadlober scheiterte bei Eiseskälte als 39. erwartungsgemäß am Einzug in die K.o.-Phase der besten 30. Moser (43.) und Co. waren im deutlich größeren Männerfeld weiter vom Aufstieg weg.

(APA)/Bild: GEPA