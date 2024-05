Filip Misolic ist in der zweiten Runde der French Open in Paris ausgeschieden. Der 22-jährige Österreicher verlor gegen den Argentinier Francisco Cerundolo in drei Sätzen mit 2:6, 6:7(2), 0:6.

Für den aus der Qualifikation gekommenen Misolic war es trotzdem ein erfolgreiches Turnier, er wird sich unter die Top 200 der Rangliste schieben.

(red./APA) / Artikelbild: Imago