Aus Sicherheitsgründen! Sprint-Quali in Katar wird verschoben

Formel 1-Fans müssen sich am heutigen Samstag etwas länger gedulden, bis die Zeitenjagd für den Sprint beginnt. Das Qualifying zum Sprint wird aus Sicherheitsgründen um 20 Minuten nach hinten verschoben.

Was steckt hinter der kurzzeitigen Verschiebung? Bei der routinemäßigen Analyse der Reifen nach dem ersten Freitagstraining wurde ein gravierender Verschleiß festgestellt. Dieser wird vor allem durch die hohen Randsteine auf dem Losail International Circuit hervorgerufen. Ein extremes Sicherheitsrisiko, da dadurch das Gewebe des Reifens beschädigt und die Reifen dadurch Luft verlieren könnten. Dies könnte fatale Folgen auf dem schnellen Kurs, wo mit bis zu 270 km/h in den Kurven gefahren wird, haben.

Strecke wird in Kurve 12 und 13 enger gemacht

Um die Gefahr zu minimieren, hat die FIA entschieden, die Kurven 12 und 13 zu überarbeiten. Dort bekommen die besagten Randsteine eine fünf Zentimeter hohe „Minipyramide“ verpasst – wie formel1.de berichtet, um die Fahrer davon abzuhalten, so stark über die Kerbs zu fahren.

Da selbst eine kleine Veränderung dieser Art eine große Umstellung für die Fahrer bedeutet, bekommen diese mehr Zeit, um sich an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen. Aus diesem Grund wird die Qualifikation für den Sprint von 15:00 Uhr auf 15:20 Uhr (LIVE auf Sky Sport F1) verlegt. Zuvor kommt es am Samstag ab 15.00 Uhr zu einem zehnminütigen Zusatz-Training für die Piloten.

Folgen für das Rennen am Sonntag?

Im Nachgang an den über 19 Runden andauernden Sprint am Samstagabend (ab 18:30 Uhr LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport F1) sollen weitere Untersuchungen stattfinden. Sollte das Problem an den Reifen weiterhin existieren, könnte die FIA Maßnahmen für das Rennen am Sonntag ergreifen. In diesem Fall würde es drei Pflichtboxenstopps geben, um die maximale Einsatzdauer der Reifen von 20 Runden nicht zu überschreiten.

(sport.sky.de)/Bild: Imago