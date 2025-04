„Aus- und einstöpseln?“: Spaß und enger Terminplan in Madrid

Taylor Fritz hatte auch noch eine Idee, doch am Montag ging einfach nichts mehr beim ATP-Masters in Madrid. „Haben sie schon versucht, es aus- und wieder einzustöpseln?“, witzelte der amerikanische Tennis-Star bei X, als alles auf ein Ende des großen Stromausfalls wartete.

Die verbleibenden Spiele des Nachmittags und die gesamte Nightsession mussten letztlich verlegt werden, das wiederum sorgt nun am Dienstag für viel Prominenz auf den Sandplätzen in der spanischen Hauptstadt.

Alexander Zverev wäre ohnehin am Dienstag im Einsatz gewesen, er soll sein Achtelfinale gegen den Argentinier Francisco Cerúndolo nun am Nachmittag bestreiten. Für den an Nummer eins gesetzten Hamburger könnte es eine Revanche werden, gegen Cerúndolo hatte er in diesem Jahr bereits auf Sand in Buenos Aires verloren. Außerdem sind am Dienstag unter anderem die Matches von Fritz (Nr. 3), Jack Draper (Nr. 5), Alex de Minaur (Nr. 6) und Daniil Medwedew (Nr. 9) angesetzt.

Zverev hofft in Madrid nach dem erlösenden Titelgewinn von München auf das nächste Topergebnis. Das Feld wirkt offen, Branchenführer Jannik Sinner fehlt wegen seiner Dopingsperre, Carlos Alcaraz ist verletzt. Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic und Titelverteidiger Andrej Rublew sind schon ausgeschieden. Großes Saisonziel für Zverev bleiben die French Open in Paris (ab 25. Mai), dort rechnet er sich die besten Chancen auf den lang ersehnten Grand-Slam-Titel aus.

(SID)/Bild: Imago