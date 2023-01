Aus weiß mach schwarz! Haas veröffentlicht neues Design

Als erstes Team hat Haas das neue Design für 2023 vorgestellt. In der kommenden Saison geht das US-Team zudem mit einem neuen Namen an den Start.

Während der Haas im letzten Jahr noch mit viel weiß glänzte, erscheint er 2023 vor allem im Heckbereich in schwarz. Das Logo vom neuen Haupt- und Namensponsor MoneyGram prangt auf der Seite, die Nase und das Halo sind in weiß gehalten.

Rote Akzente, passend für Haas und seinen neuen Sponsor, auf dem Front- und Heckflügel runden den neuen Look des Boliden für 2023 ab.

MoneyGram neuer Namenssponsor

Zuletzt ging Haas ohne Namenssponsor an den Start, nachdem als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine die Zusamenarbeit mit Uralkali und Nikita Mazepin beendet worden war. Ab der kommenden Saison beginnt nun die Partnerschaft mit dem amerikanischen Finanzunternehmen MoneyGram, als „MoneyGram Haas F1 Team“ wird das Team künftig auftreten.

„Ich habe mich sehr gefreut, MoneyGram als Titelpartner für die Saison 2023 und darüber hinaus begrüßen zu dürfen, und es ist aufregend zu sehen, wie unsere erste gemeinsame Lackierung als MoneyGram Haas F1 Team enthüllt wird“, wird Team-Besitzer Gene Haas in der Pressemitteilung zitiert.

Haas mit brisanter Fahrerpaarung in 2023

Auch die Fahrerkonstellation ist neu: Mick Schumacher bekam keinen neuen Vertrag bei Haas, stattdessen entschied sich Teamchef Günther Steiner dafür, einen weiteren Fahrer aus der Formel-1-Rente zu holen. Neben Kevin Magnussen steigt Nico Hülkenberg für Haas ins Cockpit, die erfahrene Fahrerpaarung könnte aber auch für Probleme sorgen.

Auch Sky Experte Timo Glock sieht dieses Konfliktpotential bei der neuen Fahrerpaarung: „Fakt ist, beide haben nur einen Einjahresvertrag, somit kämpfen beide um das Cockpit und ich glaube, da wird Günther Steiner eine Aufgabe vor sich haben, die zwei zu bändigen.“

Team-Boss Haas will davon allerdings nichts wissen: „Wir gehen gestärkt durch einige starke Teamleistungen im vergangenen Jahr und die Rückkehr in die Punkteränge in eine neue Saison. Das Ziel für die Saison 2023 ist es natürlich, dies noch konsequenter zu tun, und ich bin überzeugt, dass wir mit Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg eine erfahrene Fahrerpaarung haben, die mehr als fähig ist, an einem Sonntag in die Punkte zu fahren.“

Vom 23. bis 25. Februar wird der neue Haas das erste Mal bei den Winter-Testfahrten zu sehen sein. Am 5. März beginnt in Bahrain dann die neue Formel-1-Saison.

(sport.sky.de)/Bild: MoneyGram Haas F1 Team