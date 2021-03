Ausfall gegen Leipzig & PSG? Polnischer Verband gibt Lewandowski-Verletzung bekannt

via

Tormaschine Robert Lewandowski vom FC Bayern fällt voraussichtlich für das Topspiel gegen RB Leipzig am Samstag und auch für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (live bei Sky) aus.

Wie der polnische Verband am Montag via Twitter bekannt gab, zog sich Lewandowski eine Bänderverletzung im rechten Knie zu. Der Torjäger reiste bereits von der Nationalmannschaft ab und wird sich in München weiter behandeln lassen.

Einsatz gegen Leipzig unwahrscheinlich

Laut der Mitteilung gehen die Ärzte davon aus, dass die Heilung einer Verletzung dieser Art in der Regel fünf bis zehn Tage dauert. Ein Einsatz gegen Leipzig erscheint daher äußerst unwahrscheinlich. Ob es gegen Paris reicht, wird der weitere Heilungsverlauf verraten.

Der polnische Nationalspieler war am Sonntagabend beim Erfolg gegen Andorra in der 63. Minute ausgewechselt worden. Zuvor hatte der Torjäger einen Doppelpack erzielt.

Verletzung gegen Andorra zugezogen

“Die ersten Prognosen sind nicht ganz so schlimm”, hatte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß nach einem Telefonat mit Lewandowski noch betont. “Mir ist gerade das Herz stehen geblieben”, hatte Hoeneß zuvor gesagt, als er die Bilder des verletzten Stürmers sah.

Lewandowski war im Strafraum ein Gegenspieler aufs Bein gefallen, danach saß er mit einem dicken Eisverband um das rechte Knie auf der Ersatzbank. Polens Nationaltrainer Paulo Sousa hoffte, dass es “nichts Ernstes” sei: “Er hat ein wenig Schmerzen im Knie gehabt.”

